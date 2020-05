Στο ματς για το πρωτάθλημα K-League της Κοράς, η FC Seoul υποδέχθηκε την Gwangju FC και αυτό που αντίκρισε ο κόσμος από την τηλεόραση αλλά και οι παρόντες στο γήπεδο από τις δύο ομάδες, τους ανατρίχιασε και τους θύμισε όλες τις ταινίες θρίλερ...

Πλαστικές κούκλες, από αυτές που χρησιμεύουν στις βιντρίνες των καταστημάτων ένδυσης, ήταν στις εξέδρες για να δίνουν την αίσθηση της στήριξης από τον κόσμο, αλλά μάλλον ως ένα μεγάλο fail μπορεί να χαρακτηριστεί αυτό που σκέφτηκαν οι γηπεδούχοι ...

Who doesn't love the #KLeague1 ? Sex dolls as supporters. Genius. #FcSeoul #GwangjuFC #SexDollUltras pic.twitter.com/fV918iLmy4

FC Seoul put these mannequin supporters in stands which was also tried by Dinamo Brest.

But there is a strong conviction that these 'fans' are actually 'sex dolls' made by a sex doll company.

Hope it is not true, but if it is, it'll be a huge shame. pic.twitter.com/2tVOK2OJhT

— Jinseong Kim (@kimjinseong12) May 17, 2020