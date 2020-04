Από τον Βόλο στην Γκόα της Ινδίας ο Φεράντο (vid)

bwin: Κορυφαίες οnline αποδόσεις στο Mutua Madrid Open Virtual Pro. |21+

Ο Ισπανός προπονητής είχε αποχωρήσει τον περασμένο Δεκέμβρη από την τεχνική ηγεσία του Βόλου εξαιτίας του προβλήματος υγείας που αντιμετώπιζε στο μάτι. Ο Φεράντο είχε επιστρέψει στην Ισπανία συνεχίζοντας τη θεραπεία του. Πλέον είναι καλά στην υγεία του και τελευταία βρισκόταν στην αναζήτηση του νέου σταθμού της προπονητικής του καριέρας εκτός Ισπανίας.

Ο Φεράντο συμφώνησε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γκόα στην Ινδία από την επόμενη σεζόν, ομάδα που θα συμμετάσχει και στο ασιατικό Champions League. Η Γκόα τερμάτισε στην πρώτη θέση της κανονικής περιόδου, ωστόσο δεν κατάφερε μέσω των play off να προκριθεί στον τελικό για τον τίτλο του εγχώριου πρωταθλήματος.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος που αποτελώ μέλος της οικογένειας της Γκόα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύλλογο για την ευκαιρία που μου έδωσε. Μαζί με την υποστήριξη των οπαδών μας θα παίξουμε ωραίο ποδόσφαιρο και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να πετύχουμε», ανέφερε ο Φεράντο κατά την ανακοίνωση της πρόσληψής του από την Γκόα.

He's here! Join us in welcoming, @JuanFerrandoF to the FC Goa family!#WelcomeJuan #ForcaGoa pic.twitter.com/q9tWvryLX7

— FC Goa (@FCGoaOfficial) April 30, 2020