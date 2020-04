Οι 10 μεγάλες αλήθειες στην ιστορία του ποδοσφαίρου

Το gazzetta.gr σας παρουσιάζει τα 10 πιο εντυπωσιακά και περίεργα στατιστικά στον χώρο του ποδοσφαίρου. Πολλά φαίνονται σαν... ψέμα αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινά.

1. Ο Φίλιπ Λαμ απέφυγε τα φάουλ για περισσότερο από ένα χρόνο

Ο θρύλος της Μπάγερν και της Γερμανίας ήταν άψογος στο διάβασμα παιχνιδιού του αντιπάλου. Γνώριζε κάθε κίνηση στο γήπεδο. Γι' αυτό και κατάφερε να μην κάνει κάποιο αντικανονικό μαρκάρισμα για 13 μήνες! Από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Οκτώβριο του 2015. Ασύλληπτο ρεκόρ...

Between September 2014 and October 2015, Philipp Lahm didn't commit a single foul in the Bundesliga. https://t.co/vReZROGjCr — (@FuriousRantz16) April 23, 2020

2. Ο Ζοσέ Μουρίνιο δεν κέρδισε το βραβείο του καλύτερου προπονητή του μήνα στις δύο από τις τρεις κατακτήσεις του της Premier League

Ο Πορτογάλος προπονητής δεν πήρε το πολυπόθητο βραβείο παρά το γεγονός πως οδήγησε την ομάδα του σε επιτυχίες. Έχει κερδίσει το βραβείο τρεις φορές στην καριέρα του, δύο φορές στο ντεμπούτο του, που κέρδισε τον τίτλο το 2004/05 και μία φορά το 2006/2007. 3. Ο Νεϊμάρ κέρδισε το βραβείο του καλύτερου ποδοσφαιριστή του μήνα στη La Liga πριν τον Μέσι Είναι ενδιαφέρον ότι ο Βραζιλιάνος κατέκτησε τον συγκεκριμένο τίτλο βραβείο πριν από τον συμπαίκτη του Λιονέλ Μέσι. Ο Νεϊμάρ το κέρδισε το 2013, ενώ ο Μέσι για πρώτη φορά το 2016. What’s a football fact that sounds extremely fake but is actually true? — (@NaifFCB_) April 23, 2020

4. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δεν έχασε ποτέ παιχνίδι στο Old Trafford στην Premier League αφού προηγήθηκε στο ημίχρονο

Κάθε φορά όπου οι «κόκκινοι διάβολοι» ήταν μπροστά στο σκορ στο ημίχρονο δεν έχαναν κανένα τους παιχνίδι για την Premier League. Συγκεκριμένα, μέτρησαν 263 νίκες σε 279 αναμετρήσεις.

5. Ο Θίο Γουόλκοτ έχει περισσότερα γκολ στο Champions League από το «Φαινόμενο» Ρονάλντο

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής της Αρσεναλ, έχει καταφέρει να βρει τον δρόμο προς τα αντίπαλα δίχτυα 15 φορές στο Champions League. Αυτές είναι περισσότερες από τους Ρονάλντο Ναζάριο, Ζινεντίν Ζιντάν, Μίροσλαβ Κλόζε, Νταβίντ Βίγια, Αλέξις Σάντσες, Χούντελαρ, Τέβεζ και Ειντεν Αζάρ.

Theo Walcott has more Champions League goals than Brazilian Ronaldo, Hazard, David Villa, Klose, Zidane, Huntelaar, Tevez, Alexis Sanchez and Michael Owen — (@adams2011) April 23, 2020

6. Ιμπραϊμοβιτς και Κριστιάνο έχουν σκοράρει σε κάθε λεπτό

Ενα ασύλληπτο ρεκόρ για τους δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι έχουν καταφέρει στην ποδοσφαιρική τους καριέρα να πετύχουν γκολ σε κάθε λεπτό μίας αναμέτρησης (1'-90').

7. Ο Ιμπραϊμοβιτς έχει παίξει σε 6 ομάδες που έχουν κατακτήσει του Champions League αλλά με καμία από αυτές δεν κατάφερε να το σηκώσει

Ο Σουηδός επιθετικός έχει αγωνιστεί σε Μίλαν, Ιντερ, Γιουβέντους, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Αγιαξ και Μάλμε. Ολες αυτές οι ομάδες έχουν σηκώσει το τρόπαιο του Champions League στο παρελθόν. Ωστόσο, ο Ζλάταν δεν κατάφερε να κατακτήσει αυτόν τον τίτλο, ενώ αγωνιζόταν με αυτές.

Zlatan Ibrahimovic has played for six clubs that have won the Champions League, but he has never actually won the trophy himself — (@_abba_1) April 23, 2020

8. Η Εθνική Ισπανίας κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο μόνο με 8 γκολ

Το 2010 η Ισπανία κατέκτησε τον τίτλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το αξιοσημείωτο όμως είναι ότι το κατάφερε σκοράροντας μόνο οκτώ τέρματα σε όλη τη διοργάνωση.

Spain won a scoring 8 the whole — A-Mecker (@Domez99) April 23, 2020

9. Ο Γκάρι Λίνεκερ δεν πήρε ποτέ του κίτρινη κάρτα

Ο παλαίμαχος Άγγλος επιθετικός κατά την ποδοσφαιρική του καριέρα δεν έλαβε ποτέ κίτρινη κάρτα.

Gary lineker had no yellow card in his entire career — Non (@Offensive_99) April 23, 2020

10. Ρούνεϊ, Μπέιλ και Ντέιβις είναι οι μοναδικοί παίκτες οι οποίοι σκόραραν, έβγαλαν ασίστ και έβαλαν... αυτογκόλ!

Και οι τρεις ποδοσφαιριστές κατάφεραν να πετύχουν κάτι το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Αφού σκόραραν, έβγαλαν και ασίστ στο τέλος έστειλαν την μπάλα και στα δίχτυα της ομάδας τους σε έναν αγώνα.