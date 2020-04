Καμπαγιέρο: «Αν ήμουν οπαδός, θα έλεγα στον Σαμπάολι να πάει στον δι@@@ο»

Κάθε Μουντιάλ επιφυλάσσει συνήθως μια «χοντρή» γκάφα, πότε από τερματοφύλακες, πότε από εσωτερικούς ποδοσφαιριστές.

Αναφορικά με το περασμένο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, η Νο1 γκέλα αντιστοιχεί στον Βίλι Καμπαγιέρο, ο οποίος για όσους χρειάζονται φρεσκάρισμα στη μνήμη τους, είχε «κρεμάσει» την Αλμπισελέστε στο ματς κόντρα στην Κροατία (3-0).

FT: Croatia 3-0 Argentina

A Willy bad error from Caballero led to Croatia’s first goal, but their dogged determination (and Argentina’s lack of flair - weirdly) led to this upset.

Pictures from BBC Sport pic.twitter.com/bzaLoTgoCM

— fanatix (@therealfanatix) June 22, 2018