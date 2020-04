Σε λογαριασμό φίλων της Μπόκα Τζούνιορς στα social media «ξεθάφτηκε» και παρουσιάστηκε βίντεο με τον Αργεντινό θρύλο που είχε δοκιμάσει να σκοράρει με το χέρι σε μεγάλο ντέρμπι με τη Ρίβερ Πλέιτ, πίσω στο 1981, πέντε χρόνια προτού το ξανακάνει στο Παγκόσμιο Κύπελλο και ευνοηθεί για ν' αποκλείσει την εθνική ομάδα της Αγγλίας.

Σ' εκείνο το superclasico του '81, ο Μαραντόνα είχε προλάβει την έξοδο του αντίπαλου τερματοφύλακα για να σπρώξει τη μπάλα με το χέρι προς την εστία, όμως, ο ρέφερι το είχε αντιληφθεί και τον τιμώρησε με κίτρινη κάρτα. Το συγκεκριμένο παιχνίδι οδήγησε τη Μπόκα σε μεγάλη νίκη με τελικό σκορ 3-0...

Did you know that #Maradona attempted a ‘hand of god’ like goal in a 1981 #Superclásico? It was ruled out, and he was booked. #Boca would go on to win that match 3-0 with a brace from Brindisi, and a goal from Diego.#FunFact pic.twitter.com/gkIMZNvBno

