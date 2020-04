Το συμβόλαιο του 36χρονου «απάτσι» ολοκληρώνεται τον Ιούνιο, ωστόσο, σύμφωνα με το TYC Sports, οι διοικούντες τη Μπόκα του ετοιμάζουν το νέο συμφωνητικό για να συνεχιστεί η συνεργασία των δυο τους μέχρι και το καλοκαίρι του 2021.

Με την παραμονή του Κάρλος Τέβες, θα διευθετηθεί και το μέλλον του Μάουρο Ζάρατε που επίσης έχει συμβόλαιο που λήγει το καλοκαίρι, αλλά έχει ξεκαθαρίσει πως θέλει να συνεχίσει στο «Μπομπονέρα» και το θέμα του θα πάρει σειρά αμέσως μετά από αυτό του πρώην επιθετικού των Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Σίτι και Γιουβέντους.

