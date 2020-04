Οταν ο Καφού έκανε τον Νέντβεντ να τον ψάχνει (vid)

Η δύναμη που είχε ένα σουτ του μπορεί και να σε ζάλισε αν σε έβρισκε στο πρόσωπο η μπάλα. Οι ντρίμπλες του Βραζιλιάνου έκαναν τους αντιπάλους του να «χορεύουν» στο χορτάρι.

Ο Μάρκος Εβανγκελίστα ντε Μοράις, ένας από τους κορυφαίους δεξιούς μπακ όλων των εποχών, «κολλούσε» σα μαγνήτη την μπάλα πάνω του, που πολλές φορές νόμιζες ότι ο Βραζιλιάνος ήταν «10αρι» παρά αμυντικός.

Παρακάτω είναι το βίντεο στο οποίο ο Καφού έκανε τον Νέντβεντ, να ψάχνει όχι μόνο την μπάλα αλλά και τον ίδιο, μετά τις συνεχόμενες ντρίμπλες.

Here's 31 seconds of Cafu scoring screamers v Fiorentina and mugging off Pavel Nedvěd.pic.twitter.com/B8cCZVE2DC

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) April 11, 2020