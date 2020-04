Αναβλήθηκε και το International Champions Cup

Η διεξαγωγή του συγκεκριμένου τουρνουά γινόταν κάθε καλοκαίρι. Σε αυτό συμμετείχαν κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι όπου έδιναν φιλικούς αγώνες μεταξύ τους, λίγο πριν την έναρξη της σεζόν.

Ωστόσο, μετά τα όσα συμβαίνουν οι υπεύθυνοι της διοργάνωσης, αποφάσισαν τη μετάθεση του International Champions Cup για το καλοκαίρι του 2021 μιας και η πανδημία στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχει ξεπεραστεί. Ακόμα κι αν η πανδημία ξεπεραστεί το προσεχές διάστημα, υπάρχουν σενάρια για την διεξαγωγή των αναμετρήσεων χωρίς φιλάθλους, χωρίς όμως να συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες.

Αυτή η αναβολή έφερε τεράστιες χρηματικές απώλειες στις ομάδες που θα συμμετείχαν. Οπως στη Ρεάλ και στην Μπαρτσελόνα οι οποίες θα έχουν «ζημιά» περίπου 18 εκ. ευρώ.

Οπως και να 'χει η συγκεκριμένη απόφαση, βρήκε σύμφωνες τις περισσότερες ομάδες που λαμβάνουν μέρος στο τουρνουά καθώς δεν θέλουν να ρισκάρουν τη ζωή τους, αν όλα τα προβλήματα δεν έχουν ξεπεραστεί.

Just In: 2020 men's International Champions Cup is canceled, per organizer Relevant Sports Group.

Here is a statement from Daniel Sillman, CEO, Relevent Sports Group. pic.twitter.com/XnTcmHZHDa

