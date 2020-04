«Μολυσμένο Μουντιάλ πριν καν ξεκινήσει...»

Έπειτα από τα νέα στοιχεία που ανακάλυψε και δημοσιοποίησε η US Department of Justice αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο ανατέθηκαν σε Ρωσία και Κατάρ τα Παγκόσμια Κύπελλα του 2018 και το 2022, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έχει δεχθεί νέο πλήγμα αναφορικά με πρώην μέλη της και τον τρόπο που ενεργούσαν με συμφωνίες κάτω απ' το τραπέζι.

«Όταν όλα γκρεμίζονται αυτή τη στιγμή, θα υπάρξει κανείς άραγε που θα “πενθήσει” για την απώλεια του Μουντιάλ αν τελικά ακυρωθεί; Είναι μολυσμένο πριν καν ξεκινήσει...» σχολίασε για όσα είδαν το φως της δημοσιότητας ο Όλιβερ Χολτ της Daily Mail, με τον Σιντ Λοου του ESPN ν' αναφέρει από την πλευρά του: «Κι ακόμα συνεχίζουν! Υπάρχει ακόμα πολύς χρόνος για να πάρει κάποιος την απόφαση να μη γίνει αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο κι όμως δεν έχει υπάρξει ούτε μια τέτοια σκέψη στους ανθρώπους που θα έπρεπε να το έχουν βάλει στο μυαλό τους...».

As everything else falls away, would the loss of the Qatar World Cup be mourned too greatly if it were cancelled? Tainted from its inception https://t.co/HgOqikOASK

And yet....we’ll just carry on. Still plenty of time to take Qatar’s World Cup off them (a World Cup that is appalling in so many ways) but it won’t even be considered. https://t.co/hlbM3IhqN6

