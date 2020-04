Κορονοϊός: Πρόωρο «διαζύγιο» για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν κάνει ντεμπούτο

Στην εθνική ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, πήραν την απόφαση για την απομάκρυνση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πριν προλάβει καν να πραγματοποιήσει το επίσημο ντεμπούτο του.

Ο 57χρονος πρώην τεχνικός των Ηρακλή, Παναχαϊκής, ΑΠΟΕΛ και Ελ Νασρ προσλήφθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη με την Εθνική ομάδα της Αραβικής χερσονήσου, ωστόσο εξαιτίας των εξελίξεων δεν κατάφερε να προλάβει να κάνει και πολλά.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στην πρόωρη λήξη της συνεργασίας τους, με την Ομοσπονδία των ΗΑΕ να ανακοινώνει κι επίσημα την απομάκρυνση του Σέρβου κόουτς από το τιμόνι της ομάδας:

UAE FA Terminates The Contract of The National Team Coach Ivan Jovanovic .. pic.twitter.com/wuBkZZEi26

— UAEFA (@uaefa_ae) April 6, 2020