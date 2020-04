Ντε Ρόσι: «Μακάρι κάποια στιγμή να βρεθείτε στο Μπομπονέρα...» (vid)

Ο παλαίμαχος, πλέον, Ιταλός χαφ, κατάφερε τα τελευταία χρόνια να ζήσει από κοντά μια τεράστια επιθυμία του που ήταν ν' αντικρίσει την τρέλα των Αργεντινών για το ποδόσφαιρο και την αγαπημένη τους ομάδα.

Έπαιξε για λίγο στη Μπόκα, πάτησε το χορτάρι του «Μπομπονέρα», αποθεώθηκε, δέθηκε αμέσως με την ομάδα και τους οπαδούς και μιλώντας στο SkySports, είχε να πει:

«Το Μπομπονέρα είναι το πιο εντυπωσιακό γήπεδο στον κόσμο και εύχομαι ο καθένας που αγαπάει το ποδόσφαιρο να καταφέρει να βρεθεί μια φορά εκεί ε ματς της Μπόκα. Προσωπικά αισθάνομαι ευλογημένος που βρέθηκα εκεί, ακόμα κι αν ήταν για μικρό χρονικό διάστημα...».

“The Bombonera is the most astonishing stadium in the world and I wish all football fans could visit it during a Boca game. I feel truly privileged to have played there, even if not for long.” – Daniele De Rossi [@SkySport] pic.twitter.com/dXarBgYvZd

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) April 6, 2020