Μπόκα Τζούνιορς: Η εμπειρία που θέλουν όλοι να ζήσουν... (pic & vids)

Τον Δεκέμβρη το 2018, όλος ο πλανήτης παρακολουθούσε τα δυο επεισοδιακά παιχνίδια της Μπόκα με τη Ρίβερ για το Copa Libertadores. Αναβολές, ταραχές, τραυματισμοί παικτών από αντικείμενα και σπρέι πιπεριού, αναστάτωση, η Αργεντινή να ζει για τη μεγάλη μάχη των δύο ομάδων και όλος ο υπόλοιπος κόσμος να συντονίζεται και να μπαίνει στο κλίμα.

Έκτοτε, για όσους... δεν ήταν τόσο πιστοί ακόλουθοι του αργεντίνικου ποδοσφαίρου, κάτι άρχισε ν' αλλάζει.

Αρχικά ήταν η τρέλα του Ντάριο Μπενεντέτο, το κλάμα του Νάχιταν Νάντεζ...

Ο κόσμος άρχισε να ψάχνει περισσότερο...

Έπειτα, ήρθε η βόμβα του Ντε Ρόσι, που εκπλήρωσε το ποδοσφαιρικό όνειρο το οποίο σίγουρα έχουν εκατομμύρια παιδιά και άνθρωποι, Να ανέβουν τα σκαλιά του «Μπομπονέρα» από τ' αποδυτήρια και να βγουν στον αγωνιστικό χώρο για να βιώσουν όλο αυτό το μαγικό πράγμα που εκτυλίσσεται εκεί.

Έπειτα, φέτος, η κατάκτηση του τίτλου και ο μεγάλος πρωταγωνιστής, Κάρλος Τέβες, που ανέβηκε στα κάγκελα, όπως όταν ήταν παιδάκι...

None of that “limbs” bollocks. The noise is something else. pic.twitter.com/d4kdZYoLKS

— Dan Williamson (@winkveron) March 9, 2020