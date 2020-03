Ταρίμπο Γουέστ: Η κορυφαία ελεύθερη μεταγραφή στην ιστορία του Championship Manager έχει γενέθλια

Μία από τις μεγαλύτερες στιγμές στο παιχνίδι, ήταν όταν πλησίαζε η μεταγραφική περίοδος και εσύ αναζητούσες παίκτες που θα μπορούσαν να κάνουν διαφορά στο save σου.

Ενας από αυτούς ήταν και ο Ταρίμπο Γουέστ. Ο αμυντικός από τη Νιγηρία ήταν ακριβώς ο παίκτης που θα ήθελες για την θωράκιση της άμυνας σου. Πραγματικός... βράχος.

Γεννημένος στο 1974, ο Γουέστ έπαιρνε από το χέρι την ομάδα σου και την καθοδηγούσε σε επιτυχίες. Δεν άφηνε κανέναν αντίπαλο να πλησιάσει την περιοχή σου.

Η αλήθεια είναι πως στην ποδοσφαιρική του καριέρα πέρασε από πολλές ομάδες. Ξεκίνησε από την γαλλική Οσέρ και στη συνέχεια έφυγε εκτός συνόρων για λογαριασμό των Ιντερ, Ντέρμπι, Καϊζερσλάουτερν, Παρτιζάν, Πλίμουθ και Μίλαν. Αν μη τι άλλο κοσμογυρισμένος. Μάλιστα η φήμη του μεγάλωσε όταν αγωνίστηκε με την εθνική του ομάδα σε δύο Μουντιάλ και κατέκτησε Χρυσό σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Ξεχώριζε για την ιδιαίτερη κόμη του, έχοντας λευκές και πράσινες πλεξούδες στα μαλλιά του, εμπνευσμένος από τα χρώματα της σημαίας της πατρίδας του.

Happy birthday to the hottest free agent in Champ Man history. A dreadlocked destroyer. A defensive colossus. A gun for hire who had new managers from Barcelona to Bradford scrabbling for his signature:

