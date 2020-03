Οι παίκτες της Λιντς προσφέρθηκαν από μόνοι τους σε μείωση των μισθών (pic)

Σύλλογοι της Ευρώπης ήδη έχουν κάνει προτάσεις στους παίκτες του για να μειωθούν οι μισθοί τους και να βοηθηθούν άλλοι εργαζόμενοι. Οπως για παράδειγμα έκανε η Μπάγερν Μονάχου στη Bundesliga και έπειτα ακολούθησαν κι άλλοι.

Το αξιοσημείωτο είναι πως στη Λιντς παίκτες και τεχνικό επιτελείο προθυμοποιήθηκαν για να υπάρξει μείωση στους μισθούς τους.

Πρόκειται για μία σπουδαία κίνηση από πλευράς τους βλέποντας την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο, λόγω Covid-19.

Leeds United's players, coaches and senior management have volunteered to take a wage deferral to safeguard the jobs of non-football staff at the club. Great gesture. pic.twitter.com/zLyaIPUY5D

— SPORTbible (@sportbible) March 26, 2020