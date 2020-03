Ο τρελό - Ντάνι Άλβες δίνει συναυλία στην αυλή του! (vid)

Γνωστός για το κέφι του και την δίψα για ζωή, ο Ντάνι Άλβες δίνει μια... μίνι συναυλία στην αυλή του σπιτιού του, ερμηνεύοντας τέσσερα τραγούδια, για να στείλει μήνυμα αισιοδοξίας σε όλο τον κόσμο, στην μάχη κατά του κορονοϊού.

«Παιδιά, μένουμε σπίτι, να είμαστε υπεύθυνοι. Θα ψάξουμε έναν τρόπο να περάσουμε αυτή την φάση με θετική διάθεση, θα προσέξουμε τα συναισθήματά μας, θα θρέψουμε την ψυχή μας με θετικά πράγματα, θα είμαστε ευτυχισμένοι» ανέφερε το μήνυμα του 36χρονου δεξιού μπακ της Σάο Πάουλο και αρχηγός της Εθνικής Βραζιλίας, στην μάχη κατά του ιού Covid-19.

«Let's together, everything is gonna be alright» καταλήγει, χρησιμοποιώντας τον πιο γνωστό στίχο του τραγουδιού του Μπομπ Μάρεϊ ο Άλβες, οι ερμηνείες του οποίου είχαν θετική ανταπόκριση από τραγουδιστές τους οποίους... μιμείται, όπως ο Λουίς Φόνσι, ο οποίος του έγραψε: «Αδελφέ μου».