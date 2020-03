Οι δύο ερωδιοί οι οποίοι ήταν ενωμένοι στο σήμα, πλέον βρίσκονται σε απόσταση.

Με αυτόν τον τρόπο ο σύλλογος του Ντέιβιντ Μπέκαμ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα στον κόσμο να κρατάει τις απαραίτητες αποστάσεις και να προφυλάσσεται από τον κορονοϊό .

We miss you and we want to see you . For that to happen we all need to stay home, be smart and practice .

— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) March 23, 2020