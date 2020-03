Οι Αυστραλοί το τελευταίο διάστημα είτε αποφάσιζαν αναβολή σε συγκεκριμένα παιχνίδια, είτε προχωρούσαν κανονικά στη διεξαγωγή των αναμετρήσεων δίχως κόσμο στο γήπεδο λόγω του Covid-19.

Μάλιστα, είναι χαρακτηριστική η στιγμή που σημειώθηκε πρόσφατα με οπαδό να βρίσκει άνοιγμα σε σημείο του γηπέδου και να χειροκροτά την ομάδα του, η οποία το ανταπέδωσε έστω και από απόσταση.

Πλέον, όπως ανακοινώθηκε επίσημα από την διοργανώτρια αρχή της A-League, ποδόσφαιρο δεν θα υπάρξει μέχρι νεοτέρας...

Football Federation Australia has announced a postponement of the final rounds of the Hyundai A-League 2019/20 Season, effective immediately.

