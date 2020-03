Το ποδόσφαιρο της Αυστραλίας δεν έχει κατεβάσει ακόμα ρολά για τον Covid-19 κι έτσι το παιχνίδι της Central Coast Marines με την Melbourne City διεξήχθη κανονικά.

Οι φιλοξενούμενοι από τη Μελβούρνη έφτασαν στο τελικό 4-2 κι ένας οπαδός άφησε το σπίτι του και πήγε στο γήπεδο, βρίσκοντας ένα άνοιγμα από το οποίο μπορούσε να ... πάρει μια μικρή μυρωδιά από το χορτάρι και να δει για λίγο ζωντανά τη μπάλα!

When you’ve watched the first 60 minutes on TV but want to let the boys know they’re doing well pic.twitter.com/vLLxYTCGGh

— COPA90 (@Copa90) March 20, 2020