Ζόρζε Ζέσους: «Είμαι θετικός στον κορωνοϊό, αλλά είμαι εντελώς καλά» (vid)

Το 2019 ολοκληρώθηκε ιδανικά για τον Ζόρζε Ζέσους, ο οποίος οδήγησε την Φλαμένγκο στην κατάκτηση του Copa Libertadores και του βραζιλιάνικου πρωταθλήματος. Το 2020, ελέω κορονοϊού, δεν εξελίσσεται προς το παρόν το ίδιο καλά για τον Πορτογάλο προπονητή.

Ο 65χρονος τεχνικός της Φλα βρέθηκε θετικός στον ιό Covid-19 και μπήκε άμεσα σε καραντίνα, αλλά έσπευσε να καθησυχάσει τους πάντες για την κατάσταση της υγείας του.

«Είναι αλήθεια ότι το τεστ μου βγήκε θετικό, αλλά είναι επίσης αλήθεια ότι νιώθω φυσιολογικά. Σήμερα νιώθω ακριβώς όπως ένιωθα πριν από έναν μήνα, έναν χρόνο, δύο, τρία ή τέσσερα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ζέσους.

«Νιώθω ένας εντελώς φυσιολογικός άνθρωπος, χωρίς συμπτώματα, αλλά είναι αλήθεια ότι το τεστ βγήκε θετικό και θα μπω σε καραντίνα» πρόσθεσε ο έμπειρος τεχνικός σε βίντεο που ανέβηκε στο Instagram, στο οποίο ευχαρίστησε τους πάντες για τα μηνύματα στήριξης.

Estou sob os cuidados do departamento médico do flamengo e me sinto bem no momento. Fizemos uma contraprova e aguardamos o resultado. Agradeço desde já as mensagens de carinho e apoio que recebi de vocês. Obrigado, Nação. pic.twitter.com/tHNCknyfY9

