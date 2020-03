Γκρέμιο-Ιντερνασιονάλ: Τρελό ξύλο και... 8 αποβολές! (vid)

Bwin - Η δράση όλων των σπορ, τώρα πιο αληθινή από ποτέ! |21+

To Γκρέμιο-Ιντερνασιονάλ θα μπορούσε να είναι ένα παιχνίδι που θα έληγε 0-0, χωρίς να ασχολείται άνθρωπος μ' αυτό!

Θα μπορούσε, αν από το 88' και μετά δεν δινόντουσαν... 8 κόκκινες, εκ των οποίων οι 4 σε παίκτες που πέρασαν αλλαγή κι άλλη μία σε παίκτη που δεν αγωνίστηκε ΠΟΤΕ!

Ο Μπρούνο Πραξέντες ήτα αυτός που στο 97' αποβλήθηκε. Συγκεκριμένα, κόκκινη είδαν οι: Πέπε (88'), Λουσιάνο (88'), Κάιο Ενρίκε (95') και Πάουλο Μιράντα (96') για τη Γκρέμιο και Εντενίλσον (89'), Μόισες (89'), Κουέστα (95') και Μπρούνο Πραξέντες (97') για την Ιντερνασιονάλ.

Δείτε σκηνές από το... ρινγκ:

So this happened in the #CopaLibertadores. Absolute chaos between Gremio & Internacional 8 red cards, 4 apiece pic.twitter.com/gPaJzGIWYC

— Sacha Pisani (@Sachk0) March 13, 2020