Ο «απάτσι» σκόραρε διαμορφώνοντας το τελικό 1-0 επί της Χιμνάσια στο «Μπομπονέρα», έτρεξε, σκαρφάλωσε στο κάγκελο της εξέδρας, άπαντες παραληρούσαν, την ίδια ώρα η Ρίβερ έμενε στο 1-1 απέναντι στην Ατλέτικο Τουκουμάν και η Μπόκα στο δραματικό φινάλε στέφθηκε Πρωταθλήτρια Αργεντινής!

Δείτε το βίντεο με τον φυσικό ήχο από το γήπεδο τη στιγμή του γκολ... τίτλου:

