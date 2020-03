Η Μπόκα στέφθηκε Πρωταθλήτρια Αργεντινής στην τελευταία αγωνιστική μετά την ισοπαλία (1-1) της Ρίβερ απέναντι στην Ατλέτικο Τουκουμάν, με τον Κάρλος Τέβες να εξαπολύει τρομερό σουτ έξω από την περιοχή και να σκοράρει για το τελικό 1-0.

Ενώ ο «απάτσι» τρελάθηκε και μαζί του όλος ο κόσμος στο «Μπομπονέρα», ο Χουάν Ρομάν Ρικέλμε στα επίσημα δεν «έσπασε» καν το πρόσωπό του και έμεινε ανέκφραστος και ψύχραιμος!

CARLOS TEVEZ SCORED THIS TO HELP BOCA JUNIORS BECOME CHAMPIONS #BOCACAMPEON pic.twitter.com/TziJ7yC4EQ

— SIMPLY FOOTBALL (@simplyfutbal9) March 8, 2020