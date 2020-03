Ο «απάτσι» ξετρελάθηκε με την μεγάλη επιτυχία της ομάδας του και μόλις οριστικοποιήθηκε η κατάκτηση της κορυφής του πρωταθλήματος της Αργεντινής... δεν ήξερε πως να το διαχειριστεί!

Άρχισε να τρέχει αλλοπρόσαλλα μαζί με τους συμπαίκτες του, έφτασε στα κάγκελα της εξέδρας των οργανωμένων οπαδών και άρχισε να σκαρφαλώνει εν μέσω παροξυσμού, ενώ, όταν άρχισε να ηρεμεί, έσκυψε και φίλησε το χορτάρι από ευγνωμοσύνη γι' αυτό που έζησε στο «σπίτι» του.

Μάλιστα, φίλησε τον Μαραντόνα στο στόμα, με τον «Ντιεγκίτο» ν' απολαμβάνει τις στιγμές και ν' αποθεώνεται μετά το ματς από τους αντίπαλους οπαδούς, με τη Χιμνάσια να έχει ηττηθεί 1-0 στο «Μπομπονέρα».

Δείτε τις φωτογραφίες και το βίντεο:

Before... After...

Kiss the dirt. Into maradona mouth pic.twitter.com/VJ4ozTVc49

— Beckhambey (@ykzihdivad) March 8, 2020