Ο Ντέιβιντ Μπέκαμ έφτιαξε τη δική του ομάδα, προσπαθεί ν' αναγεννήσει μια ολόκληρη Πολιτεία σε ποδοσφαιρικό επίπεδο δημιουργώντας την Ίντερ Μαϊάμι και ο κόσμος έχει ανταποκριθεί αρκετά καλά σε αυτό το πρώτο στάδιο ύπαρξης του κλαμπ.

Με το πούλμαν να φτάνει στο αεροδρόμιο για την πτήση προς το Λος Άντζελες ενόψει της πρώτης ιστορικής εμφάνισης της νέας ομάδας στο MLS, οι οπαδοί ξεπροβόδισαν... αποθεωτικά τους ποδοσφαιριστές που συμμετείχαν στο μικρό πάρτι!

Shout out to our supporters and fans in LA who waited for our team bus to arrive from practice. And how about our #InterMiamiCF players and captain joining the celebration. The journey begins tomorrow. pic.twitter.com/tLlmXJqS9p

— Jorge Mas (@Jorge__Mas) March 1, 2020