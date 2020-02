Μετά την ήττα με σκορ 2-1 στο πρώτο παιχνίδι η Τίγκρες χρειάστηκε να κάνει μεγάλη ανατροπή και να καλύψει τη διαφορά τερμάτων στον εντός έδρας επαναληπτικό.

Με το σκορ στο υπέρ της 3-2 στις καθυστερήσεις, ο τερματοφύλακας του κλαμπ, Ναουέλ Γκουζμάν προωθήθηκε στην αντίπαλη περιοχή και ήταν εκείνος που πήρε την κεφαλιά για να σκοράρει και να προκαλέσει... έκρηξη πανηγυρισμών στο γήπεδο, χαρίζοντας στην Τίγκρες την πρόκριση!

Δείτε τις στιγμές:

TIGRES’ GOALKEEPER SCORES IN STOPPAGE TIME TO ADVANCE TO THE CCL QUARTERFINALS

CCL FEVER pic.twitter.com/nigXrsGhiE

— MLS Buzz (@MLS_Buzz) February 27, 2020