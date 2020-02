Όπως ανακοινώθηκε από την J League, όλα τα παιχνίδια της πρώτης αλλά και της δεύτερης κατηγορίας θα πάρουν αναβολή μέχρι τα μέσα Μαρτίου όταν και θα επανεκτιμηθεί η κατάσταση στη χώρα και γενικότερα στην Άπω Ανατολή με τον κοροναϊό.

Τα κρούσματα πλέον είναι τόσα πολλά με τον ιό να έχει μεταπηδήσει και στην Ευρώπη και να έχει προκαλέσει τρόμο...

OFFICIAL: The J-League has postponed cup and league matches until March 15 to help prevent the spread of the coronavirus in Japan pic.twitter.com/E1llVTvcaO

— B/R Football (@brfootball) February 25, 2020