Πριν από λίγες μέρες η Mamelodi Sundowns αντιμετώπισε την Bloemfontein Celtic.

Η πρώτη, κρατούσε το προβάδισμα με το 2-1 από το 55ο λεπτό.

Στα τελευταία λεπτά και έχοντας κερδίσει κόρνερ από αριστερά, άπαντες... εκτέλεσαν άψογα το πλάνο για καθυστερήσεις. Ο πρώτος παίκτης που φτάνει και στήνει τη μπάλα στο σημαιάκι, απομακρύνεται. Ο Σιρίνο αργεί, βλέπει κίτρινη, φεύγει. Ο Βιλακάζι πηγαίνει, αργεί, βλέπει κίτρινη, φεύγει. Ο Κεκανά πηγαίνει, αργεί, βλέπει κίτρινη, φεύγει. Και την ίδια στιγμή, ο κόουτς Μοσιμάνε ζητάει αλλαγή για να φάει κι άλλο χρόνο!

Ο συνάδελφός του, Σεέμα, έβλεπε και γελούσε... Τι άλλο να κάνει;

Time wasting taken to another levelpic.twitter.com/nxRTXvW6Gl

— Troll Sports (@TroIISports) February 24, 2020