Είναι, ίσως, από τα πιο αστεία βίντεο που θα κυκλοφορήσουν όλη τη χρονιά και που θα αφορούν το ποδόσφαιρο...

Ο Χόντα μετακόμισε στη Βραζιλία για να παίξει στη Μποταφόγκο και από τον πρώτο του καιρό στη νέα του ομάδα έχει έρθει αντιμέτωπος με περίεργες καταστάσεις...

Μια από αυτές, ήταν στο γυμναστήριο, όταν συμπαίκτης του δεν μπορούσε να καταλάβει ότι η πάσα έχει την ίδια λέξη και στα ιαπωνικά!

Honda’s teammate asking him how to say pass in Japanese is the funniest thing you will see today pic.twitter.com/FGz7MWhPBb

— Brasil Football (@BrasilEdition) February 19, 2020