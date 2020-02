Ο υπαρχηγός των Ανδαλουσιανών κλείνει τον κύκλο του στους Σεβιγιάνους και η παραχώρησή του στο κινεζικό κλαμπ ανακοινώθηκε επίσημα το πρωί της Πέμπτης.

Ναι μεν είχαν υπάρξει συζητήσεις για την ανανέωση της συνεργασίας του με τη Σεβίλλη από τη στιγμή που το συμβόλαιό του έληγε το καλοκαίρι, όμως, τελικά δέχθηκε μια τρομερά δελεαστική πρόταση στο οικονομικό σκέλος από την Wuhan Zall και αποφάσισε να φύγει.

Φέτος είχε 12 συμμετοχές και από το καλοκαίρι του 2018, όταν είχε αποχωρήσει από τον ισπανικό σύλλογο ο Παρέχα, ο Καρίσο ήταν ο μακροβιότερος ποδοσφαιριστής, μετρώντας 6,5 χρόνια παρουσίας στο «Σάντσεθ Πιθχουάν».

LEGEND @D_Carrico

Thank you for everything! #WeareSevilla https://t.co/vuvQV0aUPK

— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 20, 2020