Η μεγάλη περιοχή ήταν... μικρή και ο διαιτητής ζήτησε να βάψουν νέες γραμμές (vid)

Εγινε κι αυτό στη Βραζιλία! Διαιτητής καθυστέρηση την αναμέτρηση της Ουνιάο με τον Ατλέτικο Γκοϊανιένσε γιατί η μια περιοχή ήταν 2.5 μέτρα πιο μικρή. Οι επιστάτες του γηπέδου πήραν... μπογιές για να φτιάξουν νέες γραμμές κι έπειτα από αρκετή ώρα τα κατάφεραν. Τελικά, η Ατλέτικο επικράτησε 1-0!

