Αμόκ στο Λονδίνο για τη νέα φανέλα της Νιγηρίας! (pics & vids)

Η φράση ανήκει σε «τιτίβισμα» χρήστη στο Twitter και αντικατοπτρίζει απόλυτα την επιτυχία που έχουν οι φανέλες της Εθνικής Νιγηρίας που λανσάρει κάθε χρόνο συγκεκριμένη εταιρεία αθλητικών ειδών: «Αν υπήρχε Παγκόσμιο Κύπελλο για τις καλύτερες ποδοσφαιρικές εμφανίσεις, η Νιγηρία πιθανότατα θα κέρδιζε κάθε φορά»!

Η εμφάνιση των Σούπερ Αετών στο Παγκόσμιο Κύπελλο της Ρωσίας, παρ' ότι η αφρικανική ομάδα δεν πέρασε ούτε καν την φάση ομίλων, έγινε ανάρπαστη και εξαφανίστηκε από τα ράφια των καταστημάτων.

Now, the Nigeria kit looks absolutely gorgeous!

Blimey pic.twitter.com/2dI299Mcll

