Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, Γιώργος Βαρδινογιάννης: «Καλό ταξίδι ''Καπετάνιε'', υπήρξε διαχρονικά αρωγός για τον ΑΟ»

Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε κι εκείνος με τη σειρά του έναν άνθρωπο που υπήρξε πάντα στο πλάι του στην προσπάθεια που γινόταν.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Βαρδινογιάννη επέφερε θλίψη στον κόσμο του ελληνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Μετά την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Ερασιτέχνης εξέδωσε μία ανακοίνωση για να αποχαιρετήσει τον ιστορικό παράγοντα.

Το «τριφύλλι» τόνισε πως ο «Καπετάνιος» υπήρξε διαχρονικά αρωγός σε τμήματα του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου και ευχήθηκε βαθιά και ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους του.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος εκφράζει τα βαθιά και ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του ιστορικού παράγοντα του Συλλόγου.

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης γεννήθηκε στις 7 Απριλίου 1936 στην Επισκοπή Ρεθύμνου Κρήτης.Ακολούθησε τον δρόμο της ναυτιλίας και αποφοίτησε από τη Σχολή Εμποροπλοιάρχων του Σαουθάμπτον στην Αγγλία και ασχολήθηκε με το εμπορικό ναυτικό.

Συμμετείχε στη διοίκηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, της οποίας υπήρξε μέλος του διοικητικού συμβουλίου για δύο θητείες.

Ως παράγοντας είχε ενεργή συμμετοχή στα αγωνιστικά του Παναθηναϊκού από τα μέσα της δεκαετίας του ΄70 και έγινε Πρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός από το 1979 μέχρι το 2000.Υπήρξε διαχρονικά αρωγός σε τμήματα του Παναθηναϊκού Α.Ο.

Στα 21 χρόνια προεδρίας του κατέκτησε 6 πρωταθλήματα (1983-84, 1985-86, 1989-90, 1990-91, 1994-95, 1995-96), 9 Κύπελλα (1981-82, 1983-84, 1985-86, 1987-88, 1988-89, 1990-91, 1992-93, 1993-94, 1994-95), 3 Σούπερ Καπ (1987-88, 1992-93, 1993-94) και έφτασε 2 φορές στα ημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ (1985,1996).