Αν υπήρχε μία ομάδα που «ζημιώθηκε» περισσότερο από την αναβολή του προγραμματισμένου Euro για το περασμένο καλοκαίρι, αυτή ήταν η Ιταλία, η οποία είχε κερδίσει το εισιτήριό της με σπασμένα φρένα και το 10/10 στα ματς του προκριματικού ομίλου. Ωστόσο, παρόλο που το μομέντουμ φάνηκε να σβήνει, το σύνολο του Ρομπέρτο Μαντσίνι διατήρησε την ακάθεκτη πορεία του σε δεύτερο συνεχόμενο όμιλο, αυτή τη φορά για το Nations League και διαμόρφωσε έναν οιωνό που της υπόσχεται την κούπα το καλοκαίρι του 2021.

Μετά και τη νίκη επί της Βοσνίας, με την οποία εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four που θα διεξαχθεί στα δικά της γήπεδα τον Οκτώβριο του 2021, η Σκουάντρα Ατζούρα συμπλήρωσε 22 συναπτά ματς δίχως ήττα και πραγματοποιεί το ευρύτερο σερί της εθνικής, μετά από εκείνο της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας του Μαρτσέλο Λίπι το 2006, που έπιασε τα 25 στον τελικό κόντρα στη Γαλλία!

Συγκεκριμένα, η τελευταία ήττα (από τις συνολικά τρεις που έχει καταγράψει με τον Μαντσίνι στον πάγκο της), σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2018, γεγονός που καθιστά τους Ατζούρι αήττητους εδώ και δύο χρόνια!

Πλέον, το σερί μπορεί να ξεπεράσει εκείνο της φουρνιάς του 2006, ή και να διακοπεί πρόωρα, πριν δηλαδή από τη διεξαγωγή του Euro, αφού μεσολαβούν τα παιχνίδια για τα προκριματικά του Μουντιάλ τον προσεχή Μάρτιο.

Italy’s 22-match unbeaten streak under Roberto Mancini is their longest since a run of 25 saw them win the World Cup in 2006

The Azzurri are back pic.twitter.com/16fYJsyWqC

— ESPN FC (@ESPNFC) November 19, 2020