Στο πάνθεον των σκόρερ με τις εθνικές ομάδες ανήκει και με τη βούλα ο Ρομέλου Λουκάκου, έχοντας φτιάξει λογαριασμό που θα ζήλευαν κορυφαίοι στράικερ της ιστορίας, πριν καν κλείσει τα 28 του χρόνια.

Ο θηριώδης ηγέτης της εθνικής Βελγίου ήταν καθοριστικός στη νίκη-πρόκριση στο Final Four του Nations League κόντρα στη Δανία, σκοράροντας δύο φορές στο 2ο ημίχρονο κι έφτασε έτσι τα 57 γκολ με το εθνόσημο, πέντε μήνες πριν συμπληρώσει το 28ο έτος του.

Μέχρι αυτό το ηλικιακό ορόσημο, ο μόνος παίκτης στην ιστορία που ξεπέρασε αυτή την επίδοση παραμένει ο θρυλικός Γκερντ Μίλερ, ο οποίος σκόραρε 62 τέρματα με τη Δυτική Γερμανία (από τα συνολικά 68 της διεθνούς καριέρας του). Αν μάλιστα μεσολαβούσε ακόμη ένα παράθυρο εθνικών μέχρι τα γενέθλιά του τον ερχόμενο Μάρτιο, κανείς δεν θα μπορούσε να αποκλείσει το ενδεχόμενο να ισοφαρίσει ή και να ξεπεράσει τον «Bomber», στην απόλυτη, all-time κορυφή.

Παράλληλα, ο επιμέρους απολογισμός του επί ημερών Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στους «Διαβόλους» είναι ανάλογα εντυπωσιακός, με 40 γκολ σε 38 συμμετοχές!

Romelu Lukaku has become the first European player since Gerd Müller to score 57 goals for their national team before the age of 28

Since Roberto Martinez was appointed he has scored 40 goals in 38 games for Belgium pic.twitter.com/hoWaGUxu2R

— SPORTbible (@sportbible) November 19, 2020