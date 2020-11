Οι δύο ποδοσφαιριστές ξεκίνησαν παρέα από τις ακαδημίες της Τσέλσι στην ηλικία των 8 ετών και τώρα έχουν καταφέρει να βρίσκονται μαζί στο κορυφαίο πρωτάθλημα, αν και σε διαφορετικές ομάδες, ενώ, είναι παρόντες στο ανδρικό τμήμα της εθνικής Αγγλίας εν έτει 2020.

Στο 4-0 επί των Ισλανδών το βράδυ της Τετάρτης σκόραραν μαζί μέσα σε 4 λεπτά και το χάρηκαν όσο τίποτε άλλο, φανερώνοντας πως η φιλία τους και οι προσπάθειές τους, οδήγησαν στη μεγάλη δικαίωση και σε μια ονειρική βραδιά για εκείνους.

Best friends Mason Mount and Declan Rice both get on the scoresheet for England against Iceland pic.twitter.com/NTBUfX1j3S

Just a couple of kids with a dream!

| From being best friends at eight-years-old to starting together for England and getting on the scoresheet!

This post-match interview from Mason Mount and Declan Rice is some really wholesome content... pic.twitter.com/ZmrcZVjlH3

