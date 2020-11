Στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης ο Σέρχιο Ράμος έπεσε στον αγωνιστικό χώρο, κάνοντας χαρακτηριστικές χειρονομίες προς τον πάγκο της Ισπανίας πως δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο Λουίς Ενρίκε τελικά τον αντικατέστησε στο ημίχρονο και ο τραυματισμός του προκάλεσε έντονη ανησυχία στις τάξεις των «μερένγκες».

Μόλις ο Τόνι Κρόος συνειδητοποίησε ότι ο συμπαίκτης του στην Ρεάλ τραυματίστηκε, ανησύχησε κι έσπευσε αμέσως προς το μέρος του για να δει σε τι κατάσταση βρίσκεται.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τον τραυματισμό του Ράμος δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρές, ωστόσο όλα δείχνουν πως ο 34χρονος αμυντικός θα απουσιάσει από τα δύο επόμενα παιχνίδια των Μαδριλένων που είναι αυτά με Βιγιαρεάλ (21/11) και Ίντερ (25/11) για το πρωτάθλημα και το Champions League, αντίστοιχα.

Toni Kroos’ face is all of us right now. pic.twitter.com/WIagGwzqFB

— Blanco Zone (@theBlancoZone) November 17, 2020