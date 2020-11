Δανία - Ισλανδία: Μεγάλη τρομάρα με το χτύπημα στο κεφάλι του Σμάιχελ (vid)

Ο τερματοφύλακας της Λέστερ λίγο πριν την ανάπαυλα στην αναμέτρηση της Κυριακής, χτύπησε στο πόδι του Γκούντμουντσον και έπεσε με το πρόσωπο στον αγωνιστικό χώρο παραμένοντας εκεί ακίνητος και με τα μάτια του κλειστά.

Αμέσως οι συμπαίκτες του έτρεξαν πάνω του για να δουν τι συνέβη και ευτυχώς για όλους ο Σμάιχελ ανταποκρίθηκε σχεδόν αμέσως.

Παρ' όλα αυτά, έγινε αναγκαστική αλλαγή καθώς η σύγκρουση ήταν αρκετά δυνατή και ο διεθνής πορτιέρε έδειχνε να πονάει..

«Δεν έχασε τις αισθήσεις του, αλλά δεν υπήρχε η παραμικρή περίπτωση να τον αφήσουμε να συνεχίσει το ματς μετά από αυτό» ήταν τα λόγια του ομοσπονδιακού κόουτς των Δανών, Χιούλμαντ.

Schmeichel substituted at half-time for Denmark. Took a heavy knock to the head in the first half. #LCFC pic.twitter.com/OrbUjBIsiA

— Jordan Blackwell (@JrdnBlackwell) November 15, 2020