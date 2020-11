Κριστιάνο Ρονάλντο: Η επαναφορά του στην Πορτογαλία μετά τον κορονοϊό (vid)

Μπορεί να χρειάστηκε περίπου ένα 20ήμερο για να βγάλει αρνητικό τεστ, όμως, ο Κριστιάνο ουδέποτε παρουσίασε συμπτώματα ή αδυναμία και μάλιστα κάθε μέρα γυμναζόταν για να μην μείνει πίσω σε φυσική κατάσταση.

Στην επιστροφή του στη Γιουβέντους αμέσως μετά το διάστημα που έμεινε απομονωμένος κατάφερε να σκοράρει δυο φορές στην αναμέτρηση με την Σπέτσια, ενώ τώρα, βρίσκεται ξανά εκεί που... ξανανιώνει. Στην εθνική ομάδα της Πορτογαλίας...

Δείτε τις πρώτες του στιγμές με τους συμπατριώτες του μετά την ανάρρωση από τον κορονοϊό:

@Cristiano is back in action for @SelecaoPortugal!

Just 8 goals away from becoming the highest-ever international goalscorer. pic.twitter.com/JTL0qCYDSm

— SPORF (@Sporf) November 10, 2020