Ο Τιράμ κλήθηκε στην εθνική Γαλλίας, 12 χρόνια μετά την απόσυρση του μπαμπά, Λιλιάν (pic & vid)

Η καριέρα του εμβληματικού Λιλιάν Τιράμ με το εθνόσημο έληξε το καλοκαίρι του 2008, στα γήπεδα της Ελβετίας και του Euro. Στα 36 του χρόνια, ο πάλαι ποτέ στόπερ των Πάρμα, Γιουβέντους, Μπαρτσελόνα έθεσε το all-time ρεκόρ συμμετοχών με τους Τρικολόρ στα 140 παιχνίδια, επίδοση που 12 χρόνια μετά παραμένει απροσπέλαστη. Πλέον, είναι η σειρά του γιου του, Μάρκους, να αρχίσει να γράφει τη δική του ιστορία ως παίκτης της εθνικής Γαλλίας.

Ο 23χρονος φορ της Γκλάντμπαχ κέρδισε με το σπαθί του την πρώτη κλήση στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από τον Ντιντιέ Ντεσάν, αποτέλεσμα της διαρκούς βελτίωσης και της εξαιρετικής σεζόν που διανύει με τα Πουλάρια. Έτσι, θα λάβει το βάπτισμα του πυρός ως διεθνής στα προσεχή ματς του Nations League, έναν χρόνο πιο μεγάλος συγκριτικά με τον πατέρα του, ο οποίος είχε κάνει ντεμπούτο το 1992 σε ηλικία 22 χρονών.

Marcus Thuram has been called up to the French National side, following in his father, Lillian’s footsteps.

What a moment. pic.twitter.com/2J3rCZwQiC

— Football Tweet (@Football__Tweet) November 5, 2020