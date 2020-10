Πορτογαλία: Απόντος του Κριστιάνο, σόου από τον Ζότα! (vid)

Ο Πορτογάλος εξτρέμ της Λίβερπουλ είχε κέφια το βράδυ της Τετάρτης στο ματς με τη Σουηδία και έκανε τρομερά πράγματα, μετουσιώνοντας την εξαιρετική βραδιά στην οποία βρέθηκε, σε δυο γκολ και μια ασίστ.

Οι κινήσεις του είτε από αριστερά είτε κεντρικά ήταν τέτοιες που ορμούσε προς την επίθεση και αυτομάτως προκαλούσε τεράστια ανησυχία στους αντιπάλους του.

Το δεύτερο γκολ που πέτυχε ήταν εκπληκτικό αρχίζοντας την κούρσα από την αριστερή πτέρυγα και τελειώνοντας τη φάση με δυνατό δεξί σουτ αφού είχε πατήσει περιοχή.

Είχε επίσης, 55 επαφές με τη μπάλα, 2 εξαιρετικές τελικές πάσες, ολοκλήρωσε με επιτυχία 4/5 ντρίμπλες, κέρδισε 5 μονομαχίες στο χορτάρι και 1 παρέμβαση αποκτώντας την κατοχή της μπάλας.

Αναμφίβολα ήταν ένας από τους πρωταγωνιστές των αναμετρήσεων της Τετάρτης στο Nations League.

There aren't many young forwards I see as more ideal in a supportive role to that LFC front three than Diogo Jota.

Such a confident, direct, instinctive attacker. There is more than a touch of Sadio Mané in his style of play. Great signing.

