Αγριο κράξιμο στον Ντε Χέα για το τραγικό λάθος με την Ουκρανία (vids)

Παρόλο που φέτος δείχνει ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση, στο ματς απέναντι στους Ουκρανούς ο Ντε Χέα υπέπεσε σε σοβαρό λάθος το οποίο κόστισε στην εθνική Ισπανίας, να φύγει με θετικό αποτέλεσμα από το «Ολιμπίνσκι» του Κιέβου.

Ο Αντρέι Γιαρμολένκο στο 75ο λεπτό της αναμέτρησης, βρήκε τον Βίκτορ Τσιγκάνκοφ κι αυτός εκμεταλλεύτηκε την λανθασμένη τοποθέτηση του Ισπανού γκολκίπερ, καθώς ήταν έξω από την μεγάλη, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα με πλασέ.

Μετά από αυτό το λάθος, στο Twitter, δεν ήταν λίγοι αυτοί, οι οποίοι έσπευσαν να κριτικάρουν τον Ισπανό τερματοφύλακα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για το παιδαριώδες λάθος του που κόστισε τους Φούριας Ρόχας.

De Gea hasn't been the same since the Hatrick to be honest pic.twitter.com/1tePPNduj0

De Gea has been ruined by Maguire, here he is trying to cover CB and forgetting he's supposed to be in goal pic.twitter.com/vvW4bDWVvD

— BenchWarmers (@BeWarmers) October 13, 2020