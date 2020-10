Αγγλία - Βέλγιο: Ο Μενιέ έδειχνε στον Χέντερσον ότι κέρδισε πονηρά το πέναλτι! (vid)

Η εθνική ομάδα της Αγγλίας κατάφερε να πάρει τεράστια νίκη απέναντι στο Βέλγιο με ανατροπή φτάνοντας στο τελικό 2-1 το βράδυ της Κυριακής στο «Γουέμπλεϊ», με τους Ράσφορντ και Μάουντ ν' απαντούν στο γκολ που είχε πετύχει ο Λουκάκου με πέναλτι.

Ο Χέντερσον κατάφερε λίγο μετά το τέρμα των Βέλγων να στήσει τη μπάλα στην άσπρη βούλα και για τα «τρία λιοντάρια» για την προσωρινή ισοφάριση, ωστόσο, ο Μενιέ είχε ενστάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ο αρχηγός της Λίβερπουλ έπεισε τον διαιτητή για την παράβαση!

Δείτε το βίντεο:

Safe to say that Thomas Meunier wasn't convinced that Jordan Henderson deserved a penalty.

@footballdaily pic.twitter.com/CpID5SzfX5

— Footy Accumulators (@FootyAccums) October 11, 2020