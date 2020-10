Τα «πάντσερ» αντιμετωπίζουν απόψε το βράδυ την Τουρκία στην Κολωνία σε φιλική αναμέτρηση, ωστόσο, ο φορ της Τσέλσι δεν θα είναι παρών στο παιχνίδι και θα παραμείνει κλινήρης.

Έχοντας παρουσιάσει ύποπτα συμπτώματα το βράδυ της Τρίτης, έκανε το τεστ και απομονώθηκε, περιμένοντας πλέον μέσα στην ημέρα να μάθει αν έχει προσβληθεί από τον Covid-19, ώστε να ενημερωθεί σχετικά και η Τσέλσι...

Timo Werner has been ruled out of Germany's game against Turkey tomorrow

The Chelsea player has flu symptoms pic.twitter.com/XDrVJXrkkZ

— Football Daily (@footballdaily) October 6, 2020