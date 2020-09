Αγγλία: Μυθική γκάφα από Ινγκς και Τρίπιερ που κουτούλησαν σε άσκηση (vid)

Έχοντας βρεθεί σε ζευγάρι και περιμένοντας το έναυσμα για να τρέξουν σε άσκηση εκρηκτικότητας και ταχύτητας, οι Ινγκς και Τρίπιερ είναι οι μοναδικοί που μπορούν να εξηγήσουν αυτό που τους συνέβη.

Ενώ όλοι οι υπόλοιποι έφυγαν σωστά, οι δύο ποδοσφαιριστές των Σαουθάμπτον και Ατλέτικο Μαδρίτης κουτούλησαν και σωριάστηκαν στο έδαφος.

Φυσικά δεν έχουν κάτι σοβαρό και είναι κανονικά διαθέσιμοι για το ματς με τη Δανία στην Κοπεγχάγη...

Danny Ings and Kieran Trippier are both fit for England tonight despite a nasty clash in training on Monday pic.twitter.com/YC3dkFAYsX

