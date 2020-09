Κανσέλο και Μπρούνο Φερνάντες αποτελείωσαν την Κροατία (vids)

Ακόμα κι αν ο Κριστιάνο Ρονάλντο έμεινε εκτός αποστολής λόγω... τσιμπήματος από μέλισσα και του έγινε παρατήρηση στην εξέδρα για να φορέσει τη μάσκα του, οι Ίβηρες δεν αντιμετώπισαν το παραμικρό πρόβλημα απέναντι στους φιναλίστ του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2018.

Η ομάδα του Σάντος έφτασε στο τελικό 4-1, με τον Ζοάο Κανσέλο της Σίτι να πετυχαίνει τρομερό γκολ με το αριστερό και τον Μπρούνο Φερνάντες να ντροπιάζει τον Κόβασιτς με την «ποδιά» που έγινε viral.

"Kovacic will start in every pl team"

Man can't even close his leg ffs. pic.twitter.com/7X1UihSL70

