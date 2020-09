Μαντσίνι: «Ξέχασα τα γυαλιά μου και καταλάθος άφησα εκτός ενδεκάδας τον Κιελίνι»

Ιταλία και Βοσνία αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1, στην μεταξύ τους αναμέτρηση για το Nations League. Στο εν λόγω παιχνίδι, ο αρχηγός των Ιταλών Τζιόρτζιο Κιελίνι, παρακολούθησε ολόκληρη την αναμέτρηση από τον πάγκο, προκαλώντας την έκπληξη των Μέσων και των φιλάθλων της χώρας

Ωστόσο, αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, δεν είχε τα γυαλιά μαζί του και όταν του έδειξαν την ενδεκάδα, νόμιζε πως ο Κιελίνι ήταν στο βασικό σχήμα.

«Ήρθαν και μου έδειξαν την ενδεκάδα και του είπα ότι ήταν μια χαρά, αλλά για κακή μου τύχη είχα ξεχάσει τα γυαλιά μου… Δεν είδα πως ο Κιελίνι θα έμενε στον πάγκο και το κατάλαβα όταν τον είδα δίπλα μου, ενώ είχε ήδη ξεκινήσει το παιχνίδι», απάντησε χαρακτηριστικά σε ερώτηση που του έγινε για τον έμπειρο στόπερ.

Roberto Mancini left Giorgio Chiellini on the bench for Italy yesterday because he wasn't wearing his glasses pic.twitter.com/YFfoZmYfL4

— B/R Football (@brfootball) September 5, 2020