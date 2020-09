Εθνική Τσεχίας: Αναβλήθηκε ο αγώνας με την Σκωτία μετά από θετικό κρούσμα

Η πανδημία του Covid-19 έχει επηρεάσει σε μέγιστο βαθμό και τον ποδοσφαιρικό πλανήτη καθώς αυτή τη φορά ένα από τα μέλη του προπονητικού επιτελείου της εθνικής Τσεχίας, προσβλήθηκε από τον ιό.

Οπως γνωστοποιήθηκε, ήδη ο Τόμας Σούτσεκ της Γουέστ Χαμ και ο Πάτρικ Σικ της Ρόμα τέθηκαν προληπτικά σε καραντίνα, επειδή ήρθαν σε επαφή μαζί του. Φυσικά, όλα τα μέλη της αποστολής θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις ανίχνευσης κορονοϊού, ώστε να διαπιστωθεί αν υπάρχει άλλο θετικό κρούσμα.

Πάντως το προγραμματισμένο παιχνίδι, για την Δευτέρα (07/09), με την Σκωτία για τα προκριματικά του Nations League. αναβλήθηκε. Πάντως η Σκωτία, από την πλευρά της με ανακοίνωση που εξέδωσε τόνισε πως δεν έχει ενημερωθεί ούτε από την UEFA αλλά ούτε και από την Τσεχία για την αναβολή του αγώνα.

Υπενθυμίζεται ότι την Παρασκευή (04/09) η Τσεχία διέλυσε με 3-1 εκτός τη Σλοβακία και είναι στην κορυφή.

Statement regarding reports relating to Monday's UEFA #NationsLeague match with the Czech Republic. pic.twitter.com/QKar8ncXNi

— Scotland National Team (@ScotlandNT) September 4, 2020