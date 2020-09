Τα «τρία λιοντάρια», μετά την ανέλπιστη αλλά θετικότατη παρουσία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018, έφτασαν και στα ημιτελικά του Nations League το 2019 και πλέον ετοιμάζονται για νέες επιτυχημένες πορείες, με την ελπίδα να φτάσουν και σε μια μεγάλη διάκριση.

Η Nike έφτιαξε την εντός έδρας φανέλα ολόλευκη με μαύρη λαιμόκοψη και το εθνόσημο στο κέντρο του στήθους, ενώ, ξεχωρίζει η μ​πλε φανέλα με τις πορτοκαλί λεπτομέρειες σε πιο μοντέρνο σχεδιασμό!

Δείτε τις εμφανίσεις των «λιονταριών»:

Introducing the #ThreeLions ' new @nikefootball home and away shirts! pic.twitter.com/wB7Jil8BX0

— England (@England) September 1, 2020