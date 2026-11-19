Η Ελλάδα κατάφερε να ανέβει στο ranking της FIFA, ενώ απέχει ελάχιστα από το να μπει στην πρώτη 40άδα της κατάταξης.

Θετικό πρόσημο άφησε για την Ελλάδα αυτό το διάλειμμα των εθνικών, καθώς το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κατάφερε να αναρριχηθεί κατά μία θέση στο ranking της FIFA, φτάνοντας στο νούμερο 40 του κόσμου, με συνολική συγκομιδή 1.502,14 βαθμών.

Η άνοδος αυτή οφείλεται στη νικηφόρα ολοκλήρωση των υποχρεώσεων της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη φάση των ομίλων του Nations League. Το τρίποντο που πήρε η «γαλανόλευκη» με το 1-0 απέναντι στη Σερβία χάρισε στη χώρα μας 7,26 πολύτιμους βαθμούς, αντισταθμίζοντας το αρνητικό κλίμα που είχε δημιουργήσει νωρίτερα η βαριά ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.

Με αυτήν την ενίσχυση, η Ελλάδα άφησε πίσω της την Ουαλία η οποία υποχώρησε στην 41η θέση και πλέον η είσοδος στις πρώτες 40 απέχει ελάχιστα, καθώς η 39η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό προηγείται με διαφορά μικρότερη του ενός βαθμού, ενώ σε κοντινή απόσταση βρίσκονται επίσης η Πολωνία, η Ουγγαρία και η Ουκρανία.

Την ίδια στιγμή, στην κορυφή του ranking δεν υπήρξε ανατροπή, με την Ισπανία να διατηρείται στην πρώτη θέση παρά την ήττα της από την Αγγλία, αφήνοντας πίσω της την Αργεντινή και τη Γαλλία.