Ο Μαρίν σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως δεν είναι η πρώτη φορά που η Ρουμανία δέχεται ρατσιστικά σχόλια στη Βοσνία.

Στην αναμέτρηση της Ρουμανίας κόντρα στη Βοσνία είχαμε ένα σοβαρό περιστατικό με τα ρατσιστικά συνθήματα που μάλιστα οδήγησε και σε προσωρινή διακοπή του αγώνα. Εκεί ήταν και ο Ράζβαν Μαρίν, με τον μέσο της ΑΕΚ να είναι έξαλλος μετά το ματς για όσα έλαβαν τόπο στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα η Ρουμανία ηττήθηκε με 2-1, όμως στο 72ο λεπτό υπήρξε τρομερή ένταση, όταν από την εξέδρα των Βόσνιων ακούστηκαν ρατσιστικά συνθήματα («Γύφτοι, γύφτοι!»), με αποτέλεσμα ο διαιτητής να διακόψει προσωρινά την αναμέτρηση.

Μετά το παιχνίδι, ο ποδοσφαιριστής της Ένωσης ρωτήθηκε για όσα συνέβησαν, εξηγώντας πως ο διαιτητής ήταν εκείνος που τον ενημέρωσε για τον λόγο της διακοπής, καθώς ο ίδιος δεν είχε ακούσει τα συνθήματα. Δεν έκρυψε, μάλιστα, πως δεν πρόκειται για κάτι πρωτόγνωρο, αφού, όπως είπε, η Ρουμανία έχει αντιμετωπίσει ξανά ανάλογη συμπεριφορά στη Βοσνία.

Όσομ αφορά την εικόνα του παιχνιδιού ο 30χρονος χαφ ανέφερε μεταξύ άλλων:«Πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει ακόμη και το 2-0. Είχαμε αρκετές ευκαιρίες στις αντεπιθέσεις, τις οποίες θα μπορούσαμε να είχαμε αξιοποιήσει καλύτερα.Πρέπει να κερδίσουμε τα μπαράζ για να παραμείνουμε στη League B. Ειλικρινά, δεν γνωρίζω καν ακριβώς με ποιον μπορούμε να παίξουμε. Δεν έχω κοιτάξει και δεν με ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Θα δούμε ποιον αντίπαλο θα αντιμετωπίσουμε. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε.Παίξαμε καλά απέναντι στην Πολωνία, όπως και σήμερα στο πρώτο ημίχρονο. Κάναμε όσα έπρεπε, αλλά δεν καταφέραμε να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα απόψε».

Φυσικά λόγος έγινε και για τα ρατσιστικά συνθήματα:«Ο διαιτητής μού εξήγησε τι είχε συμβεί, γιατί εγώ προσωπικά δεν είχα ακούσει τα συνθήματα. Μας έχουν συμπεριφερθεί ξανά με αυτόν τον τρόπο εδώ στη Βοσνία».

Τέλος μίλησε και για τον στόχο της ομάδας να βρεθεί στο EURO 2028:«Πρέπει να έχουμε αυτοπεποίθηση, να πιστεύουμε μέχρι το τέλος και, φυσικά, αυτός θα είναι ο βασικός μας στόχος: να προκριθούμε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα».